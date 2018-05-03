سياله يدعو لتكثيف الجهود لاستعادة هيبة الدولة

قام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سياله بزيارة لمقر السفارة الليبية بالعاصمة الروسية موسكو والتقى بأعضاء السفارة. وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية الروسية الليبية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين كما استعرض العقبات والمختنقات الإدارية التي تواجه السفارة وأعطى الوزير التعليمات الإدارية لتجاوزها .

وقام سياله خلال الزيارة بجولة تفقدية لمقر السفارة أطلع فيها على سير العمل الدبلوماسي ومسار العمل بالسفارة وشدد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والمسؤولية التضامنية لأجل إرجاع هيبة الدولة الليبية و الدبلوماسية الليبية بشكل مشرق ومشرف لليبيا في عواصم العالم المختلفة. ودعا سياله إلى البدء في الاستعداد لتفعيل برامج وخطط التعاون السابقة وتقديم المقترحات لتفعيلها في جوانب أخرى ومختلفة مستقبلا بما يخدم ليبيا ويرتقي برخاء وتقدم الشعب الليبي.

وفي نهاية الزيارة وقف الجميع دقيقة صمت حدادا على ضحايا تفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس مترحمين على أرواح الشهداء و متمنين الشفاء العاجل للمصابين معربين عن ثقتهم في العاملين بالمفوضية وغيرها من المؤسسات الحكومية والأمنية في عزمهم جميعا على استكمال المشوار لإنجاح المسار الديمقراطي وإنجاز الإنتخابات من خلال الجهود المشتركة وتعاون جاء ذلك على هامش زيارة سياله لروسيا صحبة الوفد المرافق.

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