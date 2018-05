نقابة الشرطة تدعو وزيري الداخلية بالوفاق والمؤقتة لاجتماع لتوحيد المؤسسة الأمنية

المتوسط:

طالبت نقابة الشرطة فى ليبيا، بتوحيد المؤسسة الأمنية، وعقد اجتماع عاجل يضم وزيري الداخلية بحكومتي الوفاق والمؤقتة لتوحيد المؤسسة الأمنية من أجل ليبيا ومن جل مستقبل الأجيال القادمة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما تقول نتبع وزارة داخلية الشرق،وما تقول نتبع وزارة داخلية الغرب، مستنكرة البيروقراطية الإدارية الأمنية، مضيفة، الوطن يمر بمرحلة أمنية استثنائية تتطلب تضافر جهود الجميع ووقوف الجميع وقفة رجل واحد لحماية الوطن والمواطن .

وتابعت النقابة:« ندعوا كافة القيادات الأمنية العليا في وزارة الداخلية ولا نقول شرق و ولا نقول غرب،بل وزارة الداخلية الليبية، وبرعاية كل من معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف ووزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور، لعقد اجتماع عاجل للاتفاق علي توحيد المفاهيم وتحديد المعايير ووضع استراتيجية أمنية لتفعيل كافة الأجهزة الأمنية ، وإعادة هيكلة مديريات الأمن العام بما يحقق التنسيق والتعاون الأمني والسيطرة الأمنية والاستفادة من كافة الإمكانيات والقيادات الأمنية لحماية امن الوطن والمواطن»

