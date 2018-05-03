“العريبي” يقدم التهنئة لقناة “ليبيا الحدث” بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاقها

بنغازي-العنوان

قدم مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بالحكومة الليبية المؤقتة أطيب الأمنيات والتوفيق لإدارة قناة ليبيا الحدث والعاملين فيها بمناسبة إطلالة السنة الثالثة على انطلاقتها يوم 4 مايو 2016.

وقال حاتم العريبي في رسالة بعث بها إلى إدارة ليبيا الحدث “إن القناة أصبح لها موقع مميز وهام من ضمن وسائل الإعلام الداعمة للشرعية والتي تساهم في نقل الصورة الحقيقية لما يجري على أرض الواقع وتعميق الوحدة الوطنية”.

وأضاف العريبي “إن قناة ليبيا الحدث هي إحدى القنوات التي ساهمت بشكل فعلي وكبير في محاربة الإرهاب”.

وأعرب العريبي عن أمله في استمرار الدور الإعلامي للقناة والذي يحمل مفهومه خطابا وطنيا يخدم الوطن والمواطن.

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