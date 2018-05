الجيش يعلن السيطرة على مسجد كان وكرا لشورى درنة

خاص المتوسط

سيطرت غرفة عمليات عمر المختار على مسجد في سيدي عزيز كانت تتخذه عناصر مجلس شورى درنة الإرهابي وكرا لها.

وقال المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن قوات الجيش استهدفت أوكار الجماعات الارهابية.

فيما أعلن معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، “صلاح بوطبنجات”، في اتصال هاتفي مع “المتوسط” تقدم القوات المسلحة، في محور الحيلة جنوبي درنة، وإحكام سيطرتها الكاملة على مواقع هامة للجماعات الإرهابية، وسط اشتباكات عنيفة ما زالت متواصلة بمحور الحيلة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

