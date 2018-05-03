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سلامة: التفجير محاولة لإجهاض آمال الليبيين

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، هو عدوان على الشعب الليبي ومحاولة لإجهاض آماله في تجاوز الأزمة عبر المسار الديمقراطي.

جاء ذلك في لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، بغسان سلامة، حيث قدّم الأخير تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي، وفق ما نقل المكتب الإعلامي للسراج.

من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي أن هذا الاعتداء لن يثني الليبيين عن المضي قدما على طريق الديمقراطية، وصولا إلى الدولة المدنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون.

وتناول الجانبان مستجدات الوضع السياسي، والجهود الأممية لإيجاد حل للازمة الليبية في إطار الاتفاق السياسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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