وزير الصحة المفوض يتفقد أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية في الزنتان

تفقد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق الوطني عمر الطاهر بشير رفقة وكيل ومدراء الإدارات التابعة للوزارة خلال زيارتهم إلى مدينة الزنتان تفقدوا أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لبلدية الزنتان والخدمات التي تقدمها والاحتياجات التي تنقصها .

وعلى هامش الزيارة عقد اجتماع موسع ترأسه وزير الصحة ووكيل الوزارة مع مسؤول الصحة فى المجلس البلدي الزنتان ومدراء المستشفيات ناقشوا من خلاله العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع الصحة داخل نطاق البلدية كما التقى الوزير ببعض الجرحى و مبتوري الأطراف الذين عبروا عن استيائهم من إهمال الدولة لهم لعدم تكفلها بعلاجهم.

يشار إلى أن وزير الصحة المفوض قد قام بقطع زيارته لمدينة الزنتان بعد وقوع التفجير الإرهابي الذي وقع بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .

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