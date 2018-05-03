هون تحتضن ملتقى معيدي الكليات بجامعة الجفرة

نظمت كلية العلوم بجامعة الجفرة الملتقى الثالث للمعيدين تحت شعار ” بصمة معيد” تضمن مناشط ثقافية وعلمية وفنية متنوعة على مدار يومان متتاليان اشتمل البرنامج على الفنون التشكيلية فى فن الرسم والنحت والخط العربي حيث عرضت اكثر من مئة لوحة فنية كما ضم المعرض اجنحة للكتب فى كافة المجالات العلمية والسياسية والدينية والاجتماعية ، ومعامل التجارب العلمية للطلاب.

والقيت خلال الملتقى عدد من المحاضرات التثقيفية حول الحشرة القشرية التي تصيب اشجار النخيل والبرمجة اللغوية العصبية وكيفية استخدامها في حياتنا كما القيت محاضرات طبية حول اعراض القرحة التي تصيب المعدة واعراض السعال الديكي وطرق السلامة في غرف عناية المواليد والحد من العدوى والتلوث و انعاش القلب والرئة وامن المعلومات. كما شهد الملتقى العديد من المناشط والعروض المسرحية و الموسيقية وقصائد شعرية قدمها طلاب الكلية .

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