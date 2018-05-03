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وسط اشتباكات عنيفة..الكتيبة 102 تتقدم بمحور مرتوبة الفتائح شرق درنة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

خاص المتوسط

احرزت كتيبة 102مشاة  سرية المدفعية والدبابات التابعة للقوات المسلحة تقدما بمحور مرتوبة الفتائح شرق  درنة.

وقال المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار “عبدالكريم صبرة” في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن الكتيبة 102 تقدمت من محور الرباعي واشتبكت مع الجماعات الارهابية المتحصنة بالمدينة، واصفا الاشتباكات بالعنيفة.

وتشهد مدينة درنة اشتباكات متقطعة بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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