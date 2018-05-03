عائلة القذافي توجه هذا التنبيه الهام

أكدت عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي انه يجري تزوير وثائق وجوازات سفر وحسابات مصرفية باسم الدكتورة عائشة القذافي. وقالت العائلة عبر صفحتها الرسمية بموقع”فيسبوك” “لسبب أو لآخر يستمر انتحال اسم عائلة معمر القذافي حيث لا تدخر المافيات العالمية جهدا إلا واستثمرته في النصب والاحتيال على ضعاف النفوس حيث يتم تزوير الوثائق وجوازات السفر والحسابات المصرفية باسم الدكتورة عائشة معمر القذافي للنصب والاحتيال وربما لغايات ومآرب أخرى”.

وأضافت العائلة أن “الصفحة المعنونة باسم الدكتورة عائشة معمر القذافي تُمارس كل أنواع النصب والاحتيال وتتحاور مع كل مشتركيها منتحلة اسم الدكتورة” ورغم كل مطالباتها لإدارة الفيسبوك بالتعاون معها لقفل هذه الصفحة “إلا إن إدارة الفيسبوك لازلت تتلكأ الأمر الذي دفع بالدكتورة عائشة إلى القيام بمباشرة إجراءات قانونية جدية ضد إدارة الفيسبوك”.

ودعت العائلة ” الأحرار والشرفاء للتبليغ عن هذه الصفحة وغيرها والانسحاب منها ومن على شاكلتها”. وختمت بالقول “إن عائلة معمر القذافي والتي فتحت حسابتها في صفحات التاريخ تنأى بنفسها عن هذه الترهات وتخلى مسؤوليتها الأخلاقية من هكذا مهاترات وأخيرا ألا هل بلغنا اللهم فاشهد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية