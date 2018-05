المدرسة الفنية بإدارة تدريب داخلية الوفاق تدرب طلابها على القيادة الإدارية

المتوسط:

افتتحت اليوم الخميس، المدرسة الفنية التابعة للإدارة العامة للتدريب بوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، الدورة التدريبية الثانية المتخصصة في القيادة الإدارية الأمنية، بمقر المدرسة.

و حضر الافتتاح مدير الإدارة العامة للتدريب ، عميد رضا الجلاح ،و العميد عبدالرزاق الزروق، والعميد محمد العمامي المشرف عن الدورة، كما حضر مقدم دكتور هشام الشعافي منسق برنامج سير دورة القيادة.

وتم تدريب المتدربين على آليات الإدارة ، و رسم سياسات الرفع من دور القيادة الأمنية بشكل عام بحيث يظهر بالمظهر المشرف للوزارة.

