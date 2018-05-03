الدرسي: تفجير مفوضية الانتخابات يحمل هذه الرسائل

أعرب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي عن استنكاره لاستهداف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس. وقال الدرسي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن التفجير يحمل في طياته عدة رسائل ودلالات منها أن “التنظيمات الإرهابية لها فروع واذرع في كل البلاد وأن لا أحد محصن منها” .

وأضاف أن من بين الرسائل أيضا “أن الإرهاب العدو الأكبر لكل الليبيين وهو ما يستوجب اتحادهم لمجابهته” كما ان “الكلام عن إجراء انتخابات في البلاد قبل توحيد المؤسسات في الدولة وخاصة الأمنية ضرب من الخيال”. وأقيمت اليوم الخميس في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس صلاة الجنازة على القتلى الذين قضوا جراء التفجير الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات مخلفا 14 قتيل و6 جرحى.

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