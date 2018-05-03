مرغم : السيطرة العسكرية والأمنية على الشرق هما العقبة الوحيدة ويحتاجان جهد لإزالتهما

ليبيا- قدم عضو المؤتمر الوطني العام محمد مرغم أحر التعازي الشخصية وتعازي الشعب الليبي لأسر “الشهداء” الذين قضوا في التفجير الإنتحاري الذي إستهدف صبيحة أمس الأربعاء مقر مفوضية الإنتخابات بوصفه تفجيرا “إرهابيا و”خسيسا” على حد تعبيره.

مرغم أوضح بإستضافته خلال تغطية خاصة بعنوان “تفجير المفوضية ومن يرفض الإنتخابات؟” أذيعت أمس الأربعاء عبر قناة التناصح وتابعتها صحيفة المرصد بأن العنف الذي تفتعله جهات أو جماعات لا بد أن يكون ورائه مسعى لتحقيق أهداف سياسية محددة مبينا بأنه بدأ مبكرا كرد فعل على ثورات الربيع العربي من خلال مقتل شكري بالعيد ومحمد البراهمي في تونس إذ قامت الدنيا بعدها ولم تقعد للمطالبة بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المقصرين ومعاقبة الفاعلين.

وأضاف أن كل هذا الحراك إنتهى بمجرد تنازل حركة النهضة عن الحكم في تونس فيما يستهدف العنف في ليبيا تحديدا العاصمة طرابلس بعد أن حدث ذات الأمر في مدينة بنغازي وكان مبررا لبدء عملية الكرامة التي دمرت المدينة وشردت أهلها وقتلت صفوة أبنائها وهو ما يعني أن نقل هذا العنف إلى العاصمة هو لذات الأهداف ومن قبل ذات الجهات التي تخطط لذلك في وقت يعرف فيه الجميع من يكون تنظيم “داعش” فهو أداة إستخباراتية لتحقيق أهداف سياسية ودمر سوريا والعراق وهجر أهل السنة.

ومضى مرغم في التوضيح بالقول بأن هذا العمل يراد أن يتم في العاصمة طرابلس لا سيما بعد أن أفصحت ذات الجهات عن الحقيقة فجماعة عملية الكرامة قالوا أنه لا بد من نقل مقر مفوضية الإنتخابات إلى منطقة الرجمة تحديدا فيما بان من الواضح أن الهدف هو خلط الأوراق في المنطقة الغربية وإعاقة ما يمكن إجرائه من إنتخابات ربما تكون فاصلة وتنقل البلاد إلى مرحلة إخرى خاصة إذا كانت بعد إعتماد مشروع الدستور.

وأضاف بأن “حفتر” نفسه وصف الإنتخابات بالتمثيل وإعترض عليها في ظل سيطرة العسكر على الحياة في المنطقة الشرقية في وقت يمثل فيه إستهداف مقر مفوضية الإنتخابات وعناصرها المدربة التي إكتسبت الخبرات من 3 إستحقاقات إقتراعية وقتل أكبر عدد ممكن منهم إستهدافا لثروة ليبية مهمة وإعاقة للمسار الديمقراطي الذي ثار من أجله الليبيون الذين أسقطوا من قبل عديد المشاريع التي تقف خلفها دول ومن المؤمل منهم إحباط المؤامرة الحالية بعد أن قضوا على الإستبداد فيما مضى الذي كبلهم لأكثر من 4 عقود.

وأشار مرغم إلى أن العقبة الأخيرة المتبقية وأشد العقبات خطورة هي وجود “حفتر” في المنطقة الشرقية وسيطرته الأمنية والعسكرية هناك وإزالتها تحتاج لجهد كبير فهو مدعوم من دول وقوة إقليمية ودولية عتيدة ورائها أجهزة مخابرات وإعلام شديد فالإزالة ليست بالسهلة إلا أنها ليست مستحيلة على الشعب الليبي القادر على الخروج من هذا المأزق بوعيه وعزيمته الصلبة الذان يبرزان في وقت الأزمات والحاجة.

وأعرب مرغم عن قناعته التامة في إمكانية تمكن الشعب الليبي من إسقاط المؤامرة الحالية لأن “حفتر” ليس له مستقبل حتى على المستويات الشخصي والجسدي والبدني لاسيما بعد أن قالت الشعوب كلمتها وهي لا للإستبداد وحكم العسكر في ظل قيام هذا الحكم برقص رقصة المذبوح في العالم العربي وهو ما يعني أنه سينتهي سريعا.

المرصد – متابعات

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