السعيدي يفتح النار على تيار الإخوان

جدد عضو مجلس النواب على السعيدي التأكيد على أن العاصمة طرابلس في قبضة المليشيات. وأضاف سعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية تعليقا على تفجير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس “قلت منذ اقل من شهرين ومازلت أقول إن طرابلس تحت سيطرة الإخوان وكذلك الجماعة الليبية المقاتلة”.

وبين أن أداء صلاة الغائب على وسام بن حميد القائد العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي (المدرجة على لائحة الإرهاب) في طرابلس هو دليل واضح على أن العاصمة مختطفة من خريجي مدرسة بن لادن ” الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان” وتابع: أثناء الصلاة “تعالت أغاني الداوعش وهذا دليل كافي على أن العاصمة في قبضة العناصر المتطرفة”.

وحمل السعيدي المسؤولية الأدبية والأخلاقية للمجلس الرئاسي قائلا “خلال صلاة الغائب ظاهر علم داعش في ميدان الشهداء مع صورة الداعشي بن احميد” مضيفا يتوجب “على أهل طرابلس الانتفاضة على المجلس الرئاسي والالتفاف حول المؤسسة العسكرية باعتبارها المخرج الوحيد لإنقاذ ليبيا”. وأقيمت اليوم الخميس في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس صلاة الجنازة على القتلى الذين قضوا جراء التفجير الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات مخلفا 14 قتيل و6 جرحى.

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