المجلس الأعلى يرحب ببيان المجموعة الرباعية ودعمها لانتخابات وفق إطار دستوري وقانوني

رحب المجلس الأعلى للدولة، بالبيان المشترك الصادر عن المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، وتأكيدها على دعم العملية السياسية في ليبيا من خلال دعم بناء الثقة، ومساندة الانتقال السياسي الديمقراطي وتحقيق مدنية الدولة.

وقال المجلس في بيانه اليوم الخميس، إنه يرحب بتأكيد المجموعة الرباعية على دعمها للعملية السياسية في ليبيا والتزامها بسلامة ليبيا ووحدة أراضيها وسيادتها.

وعبر المجلس، عن ارتياحه لما ورد في البيان من تأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وقانوني ودعوتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور بما يضمن أن يتم الانتهاء من كافة المراحل الانتقالية التي أنهكت كاهل الشعب الليبي.

واعتبر المجلس، أن ما جاء في البيان يتفق تمامًا مع توجه المجلس الأعلى للدولة وسعيه الحثيث لإنهاء المرحلة الانتقالية والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتوجه نحو التنمية والبناء، وفقا للبيان.

وثمّن المجلس، تشديد البيان على أن تنظيم الانتخابات يتطلب مناخًا سياسيًا وأمنيًا مواتيًا، تتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها، وكذلك تشديد البيان على ضرورة وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحدة يكون قادرًا على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد، والتصدي للتحديات الأمنية وانتشار السلاح وشبكات الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وأشاد المجلس الأعلى للدولة، بدعوة الرباعية لمجلسي النواب والدولة لمواصلة حوارهما سويًا والاضطلاع بمسؤولياتهما، مؤكدًا في هذا الصدد دعوته المتكررة لمجلس النواب لاستمرار الحوار والسعي لحل كافة العوائق والمواضيع العالقة بما يخدم مصلحة البلاد والعباد.

وأعلن المجلس، ترحيبه بتشديد المجموعة الرباعية على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية، مؤكدًا أنه مستمر في بذل مساعيه مع المجلس الرئاسي ومجلس النواب للعمل سويًا على تحقيق وحدة المؤسسات الاقتصادية لتقوم بدورها التكاملي في معالجة الأزمة والتخفيف من معاناة المواطن.

وكانت المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قد عقد الإثنين الماضي اجتماعها الرابع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها لمساندة العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

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