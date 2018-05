«كتائب طبرق المقاتلة عمر المختار»..كتيبة جديدة تحت قيادة جمعة العبيدي

المتوسط:

قالت مصادر لـ«المتوسط»، إنه تم ضم 4 كتائب من القوات المسلحة، وهى كتائب 159 .104.501.409، تحت مسمى« كتائب طبرق المقاتلة عمر المختار » بأمرة العقيد جمعه العبيدي الآمر المكلف بقوة كتيبة عمر المختار طبرق، وذلك لتوحيد الجهود والسيطرة .

وكانت القوات المسلحة قد أحرزت اليوم الخميس، تقدما في محور سيدي عزيز والحيله والظهر الحمر، ويأتي هذا بعد سيطرة مفارز من القوات المسلحة مساء أمس الأربعاء على طريق سيدي عزيز بقيادة العقيد جمعه العبيدي الآمر المكلف بقوة كتيبة عمر المختار طبرق، هذا وقد تم الانسحاب تكتيكيآ من طريق سيدي عزيز لدعم مقاتلي محور الحيله.

حفظ الله جيشنا

