خاص المتوسط

ارتفعت حصية ضحايا انفجار لغم أرضي بالمحور الجنوبي في درنة، إلى 4 جنود

وأفاد المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار ” عبد الكريم صبرة”، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الشهداء هم آدم محمد الشيخي من أجدابيـا، وفرج سعد اجحيد أجدابيـا، وصالح الجارح المغربي من أجدابيـا، وراضي بو مختار الحاسي من شحــات

وكان المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، أعلن سقوط شهيد و 3جرحي من الكتيبة 166و155 بانفجار لغم ارضي بالمحور الجنوبي، مشيرا إلى أن هذ اللغم زرعته الجماعات الإرهابية لتعوق تقدم الجيش.

The post ارتفاع ضحايا انفجار لغم أرضي في درنة إلى 4 شهداء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية