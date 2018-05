المتوسط:

أكد مصدر مطلع في اتصال هاتفي مع المتوسط اختطاف ثلاثة أشخاص قبل ظهر اليوم الخميس، على الطريق الرابط بين الجفرة و مدينة سبها.

وأكد المصدر أن عائلات الثلاثة المفقودين فقدت الاتصال بهم، دون تحديد مصيرهم أو الجهة التي وراء الاختطاف.

