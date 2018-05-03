قتلى وجرحى من قوات الكرامة جراء تجدد الاشتباكات جنوب درنة

تجددت الاشتباكات المسلحة صباح اليوم الخميس بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوات مجلس شورى مجاهدي درنة في الجهة المقابلة، في محور الحيلة جنوب مدينة درنة.

وأفادت مصادر من قوات عملية الكرامة، بسقوط قتيل من قواتهم وإصابة ثلاثة آخرون، جراء تجدد هذه الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة، موضحة أن القتلى والجرحى الذين سقطوا ينتمون إلى الكتيبتين 105 مشاة و 166 مشاة.

من جهته، قال المتحدث باسم شورى درنة محمد المنصوري، إن قواتهم تمكنت من صد هجوم لقوات الكرامة صباح اليوم في محور الحيلة وإفشال محاولتهم لدخول درنة، مؤكدا استهدافهم عددا من المواقع العسكرية لقوات الكرامة بالمدفعية الثقيلة، على حد قوله.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا على مدينة درنة منذ عدة أشهر أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

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