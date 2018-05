«الوطنية للنفط» تحجز حصة توتال الفرنسية في امتياز الواحة

المتوسط:

أكدت وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بحجز حصة توتال الفرنسية في امتياز الواحة التي اشترتها من شركة ماراثون أويل الأمريكية في صفقة بلغت قيمتها 450 مليون دولار.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر بقطاع النفط في ليبيا إن الخلاف مستمر بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال بشأن هذه الصفقة، مضيفة أن الشركة الفرنسية لم تتلق أيا من حصتها من شحنات النفط من امتياز الواحة حتى الآن.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أكدت في بيان سابق أن هذه الصفقة بين الشركتين قد تمت دون موافقة المؤسسة، مما يعد خرقا لعقد الامتياز، في حين أوضحت شركة توتال الفرنسية أنها قد أبلغت السلطات الليبية قبل إبرام الصفقة مع الشركة الأمريكية.

