سيالة من موسكو : ليبيا تقترب من الإنتخابات والجيش فى الشرق تمكن من دحر الإرهابيين

ليبيا- أكد وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة أن الجانب الليبي يتشاور دائما مع نظيره الروسي بشأن المحاور السياسية سواء على صعيد لقاءات سيالة بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أو نائبه ميخائيل بوغدانوف لأن الملف السياسي الليبي مهم للجانبين.

سيالة أوضح في لقاء خاص أذيع اليوم الخميس عبر قناة روسيا اليوم وتابعته صحيفة المرصد بأن الملف السياسي الليبي من الملفات الأولية ويعتقد الليبيون أن الروس بإمكانهم أن يدعموا كثيرا لحلحة الملف وقد بدأوا بالفعل يتفهمون ويساعدون في مواضيع الدعم مضيفا في الحوار التالي:

روسيا والأموال المجمدة

س/ أي نوع من المساعدة في حلحلة الأزمة الليبية؟

ج/ انت تعلم أن الروس دولة من الدول الـ5 التي لديها حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي وبالتأكيد نحن نحتاج كثيرا إلى دعم الروس في هذا المجال لأن ليبيا تحت الفصل الـ7 وجل المواضيع تمر على المجلس وأخيرا نحن تحدثنا معهم فيما يتعلق بحق ليبيا في أن يتم تعديل القرار الخاص بالأرصدة المجمدة نظرا لأن قرار تجميد الأرصدة هو قرار أتخذ لمصلحة الشعب الليبي ولحماية أمواله إلى أن يتم تدارك هذا الإنشقاق السياسي.

ولقد جمدت الأموال لحماية أموال الشعب الليبي ولكن عن طريق التطبيق العملي لهذا القرار إتضح إن لم تعطى ليبيا حق إدارة هذه الأرصدة المجمدة ستكون هنالك خسارات سنوية نقدرها بمليار ونصف المليار دولار في السنة وهي خسارة كبيرة على الشعب الليبي وبدأنا بالإتصالات مع الدول صاحبة الكلمة بمجلس الأمن الدولي لنعدل هذا القرار وتكلمنا أيضا مع الجانب الروسي بهذا المجال وأنا أعتقد أن هناك تفاهما لتعديل هذا القرار بحيث يعاد لليبيا حق إعادة إدارة أموالها وإن بقيت مجمدة هي لا تلمسها ولكن تحسن إدارتها بعون الله.

س/ هل تحدثتم عن عودة تمثيل البعثات الدبلوماسية الروسية؟

ج/ بالتأكيد هذا الحديث يأخذ منا جانبا وقلنا مرارا إننا نطمح بأن تعود السفارة الروسية وهم الآن يتابعون من تونس ونعتقد بأنها ستعود قريبا.

الحوار والإنتخابات

س/ المجلس الأعلى للدولة إستعداه للذهاب إلى طبرق للقاء بمجلس النواب وأكد أنه موافق على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي ونائبين وجعل الحكومة منفصلة النقطة التي أشيع أنها خلافية منذ فترة هل نقرأ من ذلك أنه تم الوصول إلى تفاهمات تم بها تجاوز بعض الخلافات التي كانت قائمة بين الفرقاء الليبيين؟

ج/ يبدو الأمر كذلك لأن المجلس الأعلى للدولة بعد ما حصل تغيير برئاسته وبعد الإجتماع الذي رعته المغرب مشكورة أصدر بيانا وهذا البيان يتكلم بصراحة بأنه يقبل هذه التعديلات التي عكف المبعوث الأممي عليها في حوالي 4 إجتماعات في تونس وهي تعديلات للإتفاق السياسي تتناول تركيبة السلطة التنفيذية بالذات تركيبة المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي وبيان مجلس الدولة يشير بوضوح على أنه قبل بهذه التعديلات ويقبل اللقاء بمجلس النواب ومستعد حتى للذهاب إلى طبرق.

س/ هل تتوقعون أن هذا المسار سيفضي بالنهاية إلى المأمول فعلا إلى توافق وطني شامل خصوصا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال في الـ30 من إبريل أن الحل هو الإنتخابات ولا وقت لإعادة رسم أو إعادة كتابة أو إعادة تعديل الإتفاقات السابقة؟

ج/ بالتأكيد هنالك إختلاف في التفكير وهنالك من يرى أن الإنتخابات هي الحسم وفعلا هي الحسم وهناك من يرى أنه قبل هذه الإنتخابات بالتأكيد تحتاج إلى إعداد جيد وأنا في رأيي الخاص لا بد أن تنجح الحكومة في تقديم خدمات جيدة للمواطنين بحيث يذهبوا بأعداد تشرف ليبيا لصناديق الإقتراع وتكون نسبة المقترعين نسبة مشرفة أيضا يجب أن يقتنع الفرقاء السياسيين أن يقبلوا بنتائج الإنتخابات وأن يهنئوا بعضهم على الطريقة الغربية ولا يثيروا مشاكل بعد نتائج هذه الإنتخابات.

وينتظروا الإنتخابات الأخرى لنزال سياسي جديد إذا لم تتوفر هذه الظروف لا أعتقد أن الإنتخابات تحل المشكلة ولكن يبدو أن جميع الأطراف إقتنعت أن الحل الحقيقي هو الإنتخابات.

س/ هل الأرضية القانونية جاهزة وكافلة لضمانها وضمان الصورة التي قد رسمتموها قبل قليل للتهنئة على الطريقة الغربية بين المتنافسين وأن تبدأ ليبيا جديدة؟

ج/ الخلفية القانونية ينقصها إصدار قانون الإنتخابات ولم يصدر حتى الآن قانون إنتخابات والبلاد بعد فبراير شهدت إنتخابين في عامي2012 و2014 بقانونين مختلفين ولا أعتقد أي من القانونين يصلح لهذه الإنتخابات ولذلك نحن نأمل أن يتم التشاور بين مجلس الدولة ومجلس النواب وأن يصدر مجلس النواب قانون الإنتخابات الجديد هذا ما ينص عليه الإتفاق السياسي بالتالي هنالك إستحقاق آخر لمجلس النواب وهو قانون الإستفتاء على الدستور.

فمسودة الدستور الآن جاهزة والهيئة الدستورية لا تسميها مسودة بل تسميها مشروع على إعتبار أنها هيئة منتخبة في نفس المستوى الذي أنتخب فيه ممثلي مجلس النواب وترى أن لا يمس هذا المشروع ويذهب للإستفتاء مباشرة لأن هذين الإستحقاقين مهمين ولم يتم لحد الآن صدور قانون الإستفتاء وقانون الإنتخابات ولذلك البنية التشريعة لازالت غير جاهزة.

س/ من السبب في ذلك من الذي عطل على الأقل الترسانة التشريعية التي على أساسها سيذهب الليبيون إلى الإنتخابات؟

ج/ مجلس النواب شبه مسدود تعلم أنهم لم يتمكنوا من عقد جلسة بنصاب إلا في حالات نادرة ويحتاج الأمر لجلسة بنصاب قانوني صحيح وتصويت حقيقي على هذا القانون.

س/ هل تحسون أن هذا الأمر مقصود أن لا تعقد جلسة بنصاب؟

ج/ لا أستطيع أن أقول ذلك لكن هناك من يفسد على مجلس النواب جلسة صحيحة أحيانا بقفل الأبواب وأحيانا بإطفاء الأضواء هناك نوايا مبيتة على أن لا تنعقد جلسة ولكن ربما الظروف تحسنت الآن.

س/ من الذي كان يفعل ذلك مع مجلس النواب؟

ج/ لا أعلم ولكن حصلت في أكثر من مرة في طبرق ولذلك هنالك من ينادي بنقل مجلس النواب إلى بنغازي وهو المقر المنصوص عليه بالإعلان الدستوري المؤقت وهنالك من يرى أنه لن تحصل جلسة إلا إذا ذهب مجلس النواب إلى بنغازي وهناك من يرى في أي مدينة أخرى بإعتبار السوابق لم تكن جيدة بإنعقاد جلسة بنصاب قانوني صحيح.

س/ في السابق قلتم بأنه يصح لسيف الإسلام القذافي الترشح للإنتخابات في حال لم تكن عليه أحكام قضائية هل ترجحون أنه سيترشح بناء على هذا التصريح وهل يؤثر ذلك حتى في المشهد السياسي الليبي؟

ج/ على أية حال ما قلته هو ما يقوله القانون والليبيون متساوون في الحقوق إلا من كان عليه مآخذ قانونية ومطلوب إلى العدالة وكيف ستتطور الأمور لا أعلم هذا الموضوع يرد عليه النائب العام والقضاة لا أستطيع أن أجزم ولكن أنا تكلمت بعمومية الجانب القانوني.

س/ كيف تقرأون مشهد الإنتخابات في حال صح ما نسمعه أن سيف الإسلام القذافي هو مرشح محتمل والمشير خليفة حفتر أيضا هو مرشح محتمل؟

ج/ الكلمة للشعب في النهاية طالما إرتضاه الشعب فالديموقراطية الغربية بنمطها الغربي هي الإحتكام لصناديق الإقتراع ومن يفرزهم صناديق الإقتراع عليك أن تقبلهم بالمدة الخاصة بالفترة الإنتخابية ويلتقي الخصوم بعد ذلك لإنتخابات أخرى.

إستهداف مفوضية الإنتخابات

س/ اليوم كان هناك تفجير أمام مفوضية الإنتخابات في العاصمة الليبية طرابلس ما الذي جرى في طرابلس؟

ج/ أنت تعلم في هذه الأيام لا تخلو عاصمة في أوروبا من تفجير ولذلك هذا التفجير ننظر له برؤية المهتم وكنا نتوقع أن تحصل بعض الحوادث نظرا لأن الدواعش صحيح طردوا من سرت وتم مساعدة ليبيا في طرد الدواعش من سرت لكن بقيت هناك جيوب وتعلم أن ليبيا قارة مساحتها تقرب 2 مليون كيلو متر مربع ومن الناحية الأمنية لازالت هشة ولذلك بالنسبة لي كان متوقع ونأمل أن يتم السيطرة على الوضع بشكل أفضل ولكنه كان متوقعا.

س/ يقول بعض الليبيون بأنه تبدو الصورة غريبة شي ما بان طرابلس وبعض المناطق المجاورة لها لم يستتب فيها الأمن بشكل كامل في حين تبدو مناطق الشرق الليبية أكثر إستقرارا هل تقرأون الصورة بهذا الشكل؟

ج/ لا تماما أنا أسكن في طرابلس وأقيم على بعد من مركز مدينة طرابلس وأذهب لمكتبي كل يوم والوضع الأمني في طرابلس لا أقول ممتاز لكنه جيد وكثير من السفارات عادت بناء على حسابات دقيقة جدا الآن طرابلس بها حوالي 40 سفارة من بينهم سفارات أوروبية وسفارات إفريقية وسفارات آسيوية بالتأكيد هؤلاء حينما رجعوا قيموا الوضع هناك السفارة الإيطالية والتركية والهولندية والإنجليزية أيضا تفكر بالرجوع والفرنسية الطاقم موجود والسفيرة تقضي 5 أيام في الإسبوع.

ولذلك الوضع الأمني ليس بالسيء في مدينة طرابلس والحياة الإقتصادية حياة عادية في العادة لا ترجع الحياة الإقتصادية إلا والوضع الأمني جيد هؤلاء لا يغامرون بأموالهم وحين تفتح المتاجر للحظات متأخرة من الليل والحركة المرورية عادية.

س/ هل تنظرون إلى الملف الليبي الآن بتفاؤل أكبر من فترات سابقة لنقل في منتصف العام الماضي أنت هنالك حالة قنوط عامة فالكثيرون أعتقدوا أن لا إتفاق الصخيرات أجدى نفعا ولا المبادرات وصلت إلى نتيجة تذكر والليبيون على كف عفريت إن صح التعبير؟

ج/ هذا صحيح نحن الآن على مشارف إنتخابات والليبيين تحمسوا وبدأت المفوضية الآن سيرت لها الأموال اللازمة وهناك عون فني من الأمم المتحدة وشرعت في تسجيل القادمين الجدد لصناديق الإقتراع وقد سجلت وكان هناك إقبال جيد ولقد كنت مسرور حينما صرح اليوم السيد عماد السائح رئيس المفوضية العليا للإنتخابات بأن قوائم المنتخبين لم تمس بسوء في هذا التفجير ولذلك هناك إنجازات تمت على الأرض وأعتقد إننا نقترب من الحل وأدعو الفرقاء الليبيين إن يساعدوا في هذا.

س/ توقيت التفجير هل تربطوه بهذه التغييرات السياسية؟

ج/ بالتأكيد من يريد أن يفسد على ليبيا مستقبلها هو الذي إستعمل هذا التوقيت وفي مقر المفوضية بالذات لماذا في مقر المفوضية لأن موضوع الإنتخابات هو الذي يزعج هؤلاء الذين لا يريدون حل لليبيا والحل الحقيقي هو الإنتخابات وطالما الإنتخابات هذه ستتم وربما كان أملهم أن تنتهي هذه القوائم التي إشتغلت عليها المفوضية وصرفت عليها مبالغ هذه المنظومات وهذه الأجهزة ولذلك هو مستهدف بالتأكيد.

الجيش وعقبات توحيده

س/ يتسائل البعض أيضا كيف تتعامل حكومة الأمر الواقع مع الجيش الوطني الليبي بأمر واقع الذي يقوله المشير خليفة حفتر هل هناك تنسيق على الأقل خاصة بما يتعلق بمحاربة الإرهاب تنظيم داعش هو من تبنى تفجير المفوضية في طرابلس وليبيا تحدق بها الأخطار الأمنية من كل جانب؟

ج/ تنظيم داعش الذي أخرجه من سرت ليس الجيش الوطني بل أخرجته قوات شابة شكلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وما يسمى البنيان المرصوص هذا التشكيل العسكري من الشباب ضحوا بأرواحهم لتطهير مدينة سرت وتمكنوا بتضحيات جسيمة بعدد شهداء كبير وبجرحى كثيرين من دحر هذا الإرهاب والآن مدينة سرت بدأت تدب فيها الحياة من جديد وإصلاح الكهرباء وترجيع المياه والصرف الصحي والحياة الإقتصادية مفتوحة والناس بدأت تعود إلى مساكنها.

وتمكن الجيش في المنطقة الشرقية أيضا من دحر إرهابيين آخرين ولذلك هي الآن قوات في الشرق وقوات في الغرب ونأمل أن توفق هذه المحاولات من جمهورية مصر العربية مشكورة في أنها قد أشرفت على مخطط في توحيد المؤسسة العسكرية وعقدوا مجموعة إجتماعات هؤلاء هم الرتب العالية من الجيش الليبي السابق سواء في الجنوب في الشرق في الغرب وإجتمعوا إجتماعات مكثفة إتفقوا على الهيكلية وأيضا نأمل أن يتفقوا على من يتولى هذا في القريب العاجل.

س/ هل تقف عقبات سياسية أمام توحيد الجيش؟

ج/ طالما هناك تدخلات هناك عقبات نأمل أن يكف هؤلاء المتدخلين في الشأن الليبي ويتركوا الليبيين لحل مشاكلهم إما أن يتدخلوا إيجابيا ولكي يكفوا عن التدخل السلبي نحن نعتقد أن الليبيين قادرين على حل مشاكلهم.

س/ هل المتدخلين دول جوار أم دول إقليمية؟

ج/ هي دول معروفة على أي حال لم تعد سر هي معروفة ولا أريد أن أسميها بالإسم ولكن أنا أوجه لها نداء أن تكف عن التدخل في الوضع الليبي وإما أن تتدخل إيجابا كتدخل جمهورية مصر العربية الآن في توحيد المؤسسة العسكرية وأن تكف عن التدخل السلبي.

س/ مبادرة باريس الشهيرة حيث شاهدنا المصافحة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني والمشير خليفة حفتر هل طويت صفحات ذلك كالمبادرات الأخرى التي إختفت؟

ج/ ليس حقيقة أن هذه المبادرات إختفت هذه المبادرات هي الميسر الذي مكن من إجتماع الرباعية الأخير الذي تم في القاهرة ما بين الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي هذه المبادرات هي التي سهلت لقاء السراج بحفتر في باريس وهذا الإجتماع لأول مرة يقبل السيد حفتر بأن يعمل كقيادة عسكرية تحت قيادة مدنية في النقاط العشر المشهورة التي تم الإتفاق عليها في سان كلو ولذلك هذه المبادرات يسرت وسهلت كل هذه التطورات التي تحصل الآن وصحيح الحالة الليبية شائكة وأخذت وقتا طويلا ولكنها تتقدم ببطئ بعون الله إلى الحل.

س/ هل تم تنفيذ ما تم التفاهم عليه من هذه النقاط العشرة؟

ج/ على الأقل تم إيقاف إطلاق النار ولم يعد زحف حفتر على الغرب ولم لم يكن هذا الإتفاق لم يكن ممكنا وصول إنتاج النفط الآن إلى مليون و100 ألف برميل.

س/ هل مثلا فعلا حفتر الآن والجيش الوطني الليبي وتحت قيادة مدنية من طرابلس على سبيل المثال؟

ج/ لم يتحقق ذلك بعد ولكن أعتقد أنه سيتحقق بمجرد توحيد الجيش الليبي.

المتاجرة بالبشر

س/ قبل فترة أثارت الكثير من الإنتقادات في وجه ليبيا ككل بما سمي بإنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا هل إتخذت حكومة الوفاق إجراءات بهذا الصدد؟

ج/ نعم إتخذت اجراءات قانونية هو الحديث عن العبودية مربوط بملف الهجرة غير الشرعية وهذا الملف قديم جديد وكانت ليبيا تعاني حتى قبل ثورة 17 فبراير كانت تعاني من موضوع الهجرة وهي بلد عبور كبير وكانت تعاني من هذه المشكلة ونتيجة الخلل الأمني الذي حصل مؤخرا إستفحلت هذه المشكلة ولم تعد تحت السيطرة تماما ولذلك الأوروبيون إتخذوا مسارا وضع قوات صوفيا على البحر وأيضا بدى طلب الإلحاح من المجلس الرئاسي في أن يتم تدريب قوات خفر السواحل.

وفعلا تم تدريبهم وهناك بعض القطع التي تم صيانتها من قبل إيطاليا ومشكورة وأصبحت قدرة خفر السواحل أكبر مما كانت عليه ولكن أصبحت المشكلة هي من الجنوب وحتى تفجير اليوم له علاقة بالوضع الأمني بالجنوب لأن الجنوب مساحات مترامية شاسعة وهناك مقاتلين أجانب وكثير من مقاتلي المعارضة التشادية موجودين والمعارضة السودانية أيضا وربما بوكو حرام موجود وبقايا داعش الذين فروا من سرت ربما موجودين.

ولذلك لابد من السيطرة على الحدود الجنوبية وقدمت على مبادرة وقبلها الرؤساء الأربعة تشاد والنيجر والسودان بالإضافة إلى ليبيا وإجتمعنا في 3 إبريل في نيامي عاصمة النيجر وقدمنا مشروع مذكرة تفاهم رؤية تعديلها بحيث تصبح بروتوكولإ ويتم الإجتماع في هذا الشهر في أنجمينا لإعداد البروتوكول لتوقيعها النهائي بالخرطوم بعون الله.

جانب آخر من العلاقات مع الروس

س/ لو أبرزتم لنا ما هي أبرز المحاور الأخرى التي ناقشتموها مع الجانب الروسي؟

ج/ أنت تعلم أن العلاقات الليبية الروسية كانت علاقات متأصلة وعلاقات عميقة وعلاقات متنوعة وكانت علاقات في الميدان العسكري علاقات قوية وأيضا في الميدان المدني وأهم هذه العقود التي أبرمت في السنوات الأخيرة قبل ثورة فبراير هو عقد السكة الحديد حين تمكن الجانب الليبي من إقناع الروس لأن ينفذوا جزء من السكة الحديد وكانت الصين قد وقعت الجزء الخاص من الحدود التونسية في رأس جدير إلى سرت وأيضا وقعوا من بو غرين إلى سبها مع الجانب الصيني.

وعرض على الجانب الروسي أن ينفذ الجزء الخاص من سرت إلى بنغازي حوالي 500 كيلومتر وكانت هناك مفاوضات إلى حد ما صعبة لأن الجانب الليبي أصر على أن تكون بأسعار الصين وأسعار الصين بالنسبة إلى روسيا يرونها أسعار متدنية ستحقق لهم خسائر وفي النهاية تم توقيع هذا العقد ونظر الروس إلى مستقبل العلاقات الليبية الروسية أكثر منه عقد يدر عليهم عائد ولذلك هذا من الملفات المهمة التي نطمح بأن نعيد بها العمل وينفذ هذا المشروع بعون الله.

س/ ما نتحدث عنه هنا هو إستئناف لعقود سابقة أم بناء عقود جديدة لأن البعض يتسائل هنا في موسكو؟

ج/ لا هو إستئناف لعقود سابقة عقد السكة الحديد هو عقد سابق ونريد له أن يستأنف من جديد بالتأكيد تتطلب مفاوضات وقد إلتقى خبراء الجانبين في لقاء سابق وبدأوا في فتح هذه الملفات من جديد والإتفاق على محاور العمل بعون الله.

س/ هل تطرقتم لتعويض عن الشركات الروسية خاصة أن بعض هذه الشركات الروسية تكبدت خسائر فادحة بعد 17 فبراير؟

ج/ ذلك الأمر متروك للمتفاوضين ونحن في ليبيا أعتقد أننا سوف نثير هذه العلاقات ليس من جانبها الإلتزام القانوني بقدر ما هي علاقات دولتين وعلاقات متعاقدين نعتقد بأنهم سوف يغلبوا مصلحتهم بالمستقبل على هذه التعويضات وينظروا إلى مستقبل العلاقات وإلى مستقبل عقود أخرى قد يتم التعويض بشكل غير مباشر عن طريق منح عقود جديدة تعوض عن عقود سابقة ولا أعتقد أنهم سيتمسكوا بحرفية هذه العقود.

وهذا ما حصل فعلا في اللقاء الإقتصادي الأخير في تركيا مع الشركات التركية حينما صرح وزير الإقتصاد التركي بأننا تفاهمنا مع الشركات التركية على أن لا تذهب إلى التحكيم وأن تدرك مصلحتها في العقود المستقبلية حين تبدأ ليبيا إعادة الإعمار وهي برامج كبيرة.

س/ مجالات النفط والغاز والحبوب حتى هناك حديث عن إمكانية إستيراد الحبوب من روسيا؟

ج/ نعم روسيا مصدر أساسي في ميدان الحبوب وليبيا نتيجة لشح المياه لا تستطيع أن تحقق إكتفائها الذاتي من الحبوب وهي دولة تكاد تكون مستورد خالص ولذلك هذه من إهتماماتنا والقمح السيبيري من الأقماح المعروفة كما هو القمح الكندي الربيعي ولذلك نطمح أن نوقع عقود في هذا المجال أيضا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية