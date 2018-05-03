درنة.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لغم أرضي

أعلنت مجموعة عمليات عمر المختار ارتفاع أعداد القتلى جراء انفجار لغم ارضي في المحور الجنوبي لمدينة درنة إلى 4 جنود. وبين المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن انفجار اللغم أدى إلى مقتل الجنود آدم محمد الشيخي، (أجدابيـا)، فرج سعد اجحيد (أجدابيـا) صالح الجارح المغربي، (أجدابيـا)، راضي بو مختار الحاسي (شحــات). وكان لغم ارضي انفجر في المحور الجنوبي لمدينة ما أدى لمقتل جندي وإصابة 3 آخرين إلا أن المصابين توفوا خلال ساعات.

وتمكنت قوات الجيش من إحراز تقدم في محور الحيلة بدرنة ونجحت في إحكام السيطرة الكاملة على مواقع هامة كانت خاضعة للجماعات المتطرفة. وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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