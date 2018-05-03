القبض على عناصر متطرفة بمحور الحيلة في درنة

أعلنت قوات الجيش القبض على 3 من العناصر التابعة للجماعات المتطرفة المسيطرة على مدينة درنة (المدرجة على لائحة الإرهاب). وقال المنسق الإعلامي للمجموعة عبد الكريم صبره في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه جرى القبض على العناصر الثلاثة خلال الاشتباكات التي خاضتها قوات الجيش أثناء تقدمها اليوم الخميس بمحور الحيلة في مدينة درنة مشيرا الى ان قوات الجيش نجحت في إحكام السيطرة الكاملة على مواقع هامة كانت خاضعة للجماعات المتطرفة.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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