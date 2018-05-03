انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي

انطلقت اليوم الخميس بطرابلس أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي الايطالي بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ونائب السفير الإيطالي بإشراف وتنظيم الغرفة التجارية الليبية الايطالية وبحضور وزير الاقتصاد ووزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومشاركة عدد من رجال الاعمال بالبلدين.

المنتدى هدف إلى بناء شراكة استراتيجية حول المنافع المتبادلة وفتح السوق الليبي امام الشركات الايطالية وتفعيل التعاون بين البلدين في مجالات البنية التحتية ونقل التقنية ومجالات التدريب كما هدف بحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري المشترك من قبل مجلس رجال الاعمال بالغرفة التجارية الليبية الايطالية .

وقد قال فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في كلمته نهدف الي تكون تعاون مشترك ليبي ايطالي للاستثمار في مجالات الزراعة والثروة البحرية والمطارات والمنظومات المدنية ودعي الشركات الإيطالية الي العمل مع رجال الاعمال الليبي مؤكدا علي ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وشكر السراج الحكومة الايطالية علي ما تبذله للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية مؤكداً علي ضرورة الاستفادة من افرازات أزمة الهجرة واعتباره مدخل للاستثمار في مجالات الصيد البحري والسياحة والتنمية المكانية في الجنوب.

يذكر بأن محاور المنتدى على النفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمار والبنية التحتية والخدمات في مجال التعليم والبيئة والزراعة.

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