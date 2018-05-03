حفل تكريم للأمهات الأوائل في سبها

سبها-العنوان

كرمت اليوم الخميس الجمعية النسائية بالقرضة الأمهات المربيات الأوائل في احتفالية أقيمت بإحدى الاستراحات الخاصة بمنطقة القرضة بسبها.

وشهد الحفل حضور كبير من الأمهات الأوائل برفقة بناتهن وحفيداتهن ليتشاركن معهن الفرحة.

وقالت رئيسة الجمعية النسائية بالقرضة زهرة بكاري “إن هذه الفكرة جاءت من أجل تكريم أمهاتنا المربيات، ومن أجل جمعهن ببعضهن البعض”.

وأضافت “اخترنا المربيات الأوائل من مواليد 1920 حتى 1930 وهناك أيضاً إحدى الأمهات من مواليد 1918”.

وأشارت بكاري إلى أن الأمهات بعد وصولهن إلى هذا المكان بانت على وجوههن ملامح الفرحة حيث وجد من اهتم بهن وجمعهن ببعضهن لأول مرة.

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