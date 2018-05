خسارة منتخب الشباب أمام نظيره المصري بثلاثية نظيفة

المتوسط:

فاز المنتخب المصري لكرة القدم “شباب” على نظيره الليبي بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية الثانية التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد بورسعيد، في إطار استعدادات منتخب الشباب المصري للقاء السنغال الشهر الحالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية.

سجل هدف منتخب الفراعنة الأول صالح نصر في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وأضاف محمد سليمان الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 75، قبل أن يحرز صالح نصر الهدف الثاني له والثالث للفراعنة في الدقيقة 93.

