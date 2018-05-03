الحصادي يطالب بوقف التصعيد العسكري على درنة

طالب عضو مجلس النواب عن مدينة درنة منصور الحصادي، المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة وبعثة الأمم المتدة بالإضافة إلى حكماء ليبيا بالتدخل السريع لوقف التصعيد العسكري على درنة.

وحمّل الحصادي في تصريح للرائد الجهات المذكرة المسؤولية القانونية والأخلاقية والاجتماعية لما قد تؤول إليه الأوضاع بالمدينة نتيجة هذا التصعيد.

وأكد الحصادي على إمكانية الوصول إلى حلول سلمية للأزمة في درنة، من خلال الحوار والتواصل المباشر مع مكونات المدينة المختلفة؛ لحقن الدماء وتفعيل ودعم مؤسسات الدولة داخلها.

يُذكر أن المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري قد هدد في مؤتمر صحفي باقتحام درنة بحجة تحريرها من المجموعات الإرهابية.

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