اللواء السادس يعلن تعرضه لهجوم مسلح من جديد

سبها-العنوان

أعلن اللواء السادس مشاة آلية التابع للقوات المسلحة والقوات المساندة لها اليوم الخميس تعرضه لهجوم مسلح من قبل جماعات المعارضة التشادية.

وقال آمر اللواء العميد خليفة عبد الحفيظ “إنهم في حالة دفاع عن النفس”، مؤكدا أن سبها تقع تحت عملية “فرض القانون” التي أقرتها القوات المسلحة العربية الليبية.

وأضاف “سبق ونوهنا أننا لن نرد إلا في حالة الدفاع عن النفس وهو ما يحدث الآن، حيث يوجد في صفوفنا 4 جرحى نتيجة هجوم مسلحي المعارضة التشادية على مقرات اللواء”.

من جانبه أكد المكتب الإعلامي مركز سبها الطبي وصول عدد 6 جرحى تتفاوت جروحهم ما بين المتوسطة والبليغة، جراء الاشتباكات اليوم.

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