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دبرز: حفتر يسعى لعودة الانقلابيين العسكر الطغاة ولا انتخابات الا بعد التوافق

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أدان عضو مجلس الدولة بلقسام دبرز بأشد عبارات الإدانة والإستنكار ما تعرضت له المفوضية العليا للإنتخابات صبيحة أمس الأربعاء مع الترحم على أرواح كل من قضوا في هذا “الإعتداء الغادر” الذي يعد عملا “إرهابيا” و”إجراميا” و”جبانا” على حد تعبيره.

دبرز أوضح في تصريح صحفي لقناة التناصح أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد بأن هذا “الإعتداء” يتنافى مع كل القيم والأعراف والتقاليد والعادات وحتى القيم الإنسانية والدينية وبأن هنالك من هو مستفيد من خلط الأوراق وإظهار العاصمة طرابلس بمظهر غير آمن وربما يسعى هذا المستفيد لأبعد من هذا وحتى لنقل مقر المفوضية إلى خارج العاصمة لأماكن أخرى ليسهل عملية تزوير الإنتخابات والتلاعب بها.

وأضاف بأن وجهة النظر هذه تدخل في إطار الإفتراضات والإحتمالات القائمة ولا بد من وضع أسوء الإحتمالات في الحسبان لاسيما وأن هذا العمل أتى بعد أن شهدت العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية تحسنا نسبيا للأمن فيها بعد أن عادت السفارات والشركات والمطار إلى العمل وهو ما يحتم على حكومة الوفاق الإنتباه جيدا للمستقبل لأنها أغفلت هذا الأمر وما تفعله قوات البنيان المرصوص وغيرها ممن يكافحون الإرهاب والذين يفترض أن يكون لهم تواجد في العاصمة لوجود الخلايا النائمة فيها.

ومضى دبرز بالقول أن التنظيم الإرهابي الذي قتل الليبيين يعود بطريقة بشعة لا تقبلها الأعراف والمواثيق الدولية إذ يأتي ذلك في ظل وجود لاعبين في المشهد ممن يرفضون الإنتخابات ويسعون لفرض أنفسهم فيما لا يخرج من دائرة الشك كل من جمد الإعلان الدستوري وعطله وأعلن الإنقلاب وسعى لعودة العسكر والطغاة والديكتاتورية موجها في ذات الوقت الإتهام بشكل مباشر لمن وصفه بخليفة حفتر الذي جمد الإعلان وأعلن عملية الإنقلاب على حد وصفه.

وأضاف بأن “خليفة حفتر” يقولها بالحرف الواحد لا يوجد هناك إنتخابات في البلاد في وقت تم فيه منذ نحو 7 أشهر إغتيال أحد الأشخاص في المنطقة الشرقية في غضون 48 ساعة من الإعلان عن ترشحه للإنتخابات فيما توجد أطراف أخرى أعلنت رفضها الخيار الإنتخابي مشيرا إلى أن التفجير الذي جرى أمس الأربعاء لن يمنع جسمي مجلسي النواب والدولة من التقارب والسير على الأقل في تعديل الإتفاق السياسي لاسيما بعد توافق رئاسة المجلسين في المغرب على إعادة هيكلة الرئاسي الحالي والذهاب إلى الإنتخابات ، وذلك على حد قوله .

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ليبيا لليبين وليست لك – انت اتيت الى هذا المنصب بدعم من بريطانيا – وتنفيذ لمخطط اسرائيلي – ما حدث في المفوضية امر لصالحكم لانكم وجهان لقرد واحد – نحن نعرف ان الاوامر صدرت اليهم لتنفيذ الجريمة لتعطيل الانتخابات الا ان الله سبحانه وتعالى سيهزمكم ايها التبع –يا عملاء -الانتخابات ستجرى في ليبيا شئت ام ابيت انت ومن معك المشير خليفة بلقاسم حفتر سينجح باذن الله في الانتخابات وستغرق سفينتكم ايها العملاء – تبا لكم ان لم تتركوا ليبيا لليبين -وستندمون يوم لا ينفع الندم – يا عملاء المال والسلطة – لقد مكنتكم اسرائيل وبريطانيا من التحكم في العرب وتدمير الجيوش والشعوب بما يعرف بالربيع الاسرائيلي – كان يفترض ان تشجعوا الجيش للسيطرة على الامر في البلاد الا انكم من يوم توليتم زمام الامر لا جيش ولا قوة في ليبيا سوى مليشيات اجرامية همها المال والاجرام – ستكونون كالخفافيش معلقين على جدران السرايا الحمراء والجيش العربي الليبي والشعب يهتفون — بالدبرز بالدبرز اكسر راس الاخوان –

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