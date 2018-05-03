دبرز: حفتر يسعى لعودة الانقلابيين العسكر الطغاة ولا انتخابات الا بعد التوافق

ليبيا – أدان عضو مجلس الدولة بلقسام دبرز بأشد عبارات الإدانة والإستنكار ما تعرضت له المفوضية العليا للإنتخابات صبيحة أمس الأربعاء مع الترحم على أرواح كل من قضوا في هذا “الإعتداء الغادر” الذي يعد عملا “إرهابيا” و”إجراميا” و”جبانا” على حد تعبيره.

دبرز أوضح في تصريح صحفي لقناة التناصح أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد بأن هذا “الإعتداء” يتنافى مع كل القيم والأعراف والتقاليد والعادات وحتى القيم الإنسانية والدينية وبأن هنالك من هو مستفيد من خلط الأوراق وإظهار العاصمة طرابلس بمظهر غير آمن وربما يسعى هذا المستفيد لأبعد من هذا وحتى لنقل مقر المفوضية إلى خارج العاصمة لأماكن أخرى ليسهل عملية تزوير الإنتخابات والتلاعب بها.

وأضاف بأن وجهة النظر هذه تدخل في إطار الإفتراضات والإحتمالات القائمة ولا بد من وضع أسوء الإحتمالات في الحسبان لاسيما وأن هذا العمل أتى بعد أن شهدت العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية تحسنا نسبيا للأمن فيها بعد أن عادت السفارات والشركات والمطار إلى العمل وهو ما يحتم على حكومة الوفاق الإنتباه جيدا للمستقبل لأنها أغفلت هذا الأمر وما تفعله قوات البنيان المرصوص وغيرها ممن يكافحون الإرهاب والذين يفترض أن يكون لهم تواجد في العاصمة لوجود الخلايا النائمة فيها.

ومضى دبرز بالقول أن التنظيم الإرهابي الذي قتل الليبيين يعود بطريقة بشعة لا تقبلها الأعراف والمواثيق الدولية إذ يأتي ذلك في ظل وجود لاعبين في المشهد ممن يرفضون الإنتخابات ويسعون لفرض أنفسهم فيما لا يخرج من دائرة الشك كل من جمد الإعلان الدستوري وعطله وأعلن الإنقلاب وسعى لعودة العسكر والطغاة والديكتاتورية موجها في ذات الوقت الإتهام بشكل مباشر لمن وصفه بخليفة حفتر الذي جمد الإعلان وأعلن عملية الإنقلاب على حد وصفه.

وأضاف بأن “خليفة حفتر” يقولها بالحرف الواحد لا يوجد هناك إنتخابات في البلاد في وقت تم فيه منذ نحو 7 أشهر إغتيال أحد الأشخاص في المنطقة الشرقية في غضون 48 ساعة من الإعلان عن ترشحه للإنتخابات فيما توجد أطراف أخرى أعلنت رفضها الخيار الإنتخابي مشيرا إلى أن التفجير الذي جرى أمس الأربعاء لن يمنع جسمي مجلسي النواب والدولة من التقارب والسير على الأقل في تعديل الإتفاق السياسي لاسيما بعد توافق رئاسة المجلسين في المغرب على إعادة هيكلة الرئاسي الحالي والذهاب إلى الإنتخابات ، وذلك على حد قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية