القوات المسلحة تسيطر على معسكر الردع وتأسر 3 إرهابيين فى درنة

المتوسط:

سيطرت قوة الردع بالمنطقة الوسطى على معسكر الدرع في مدينة درنه ، بحسب ما أفادت صفحة الجيش الوطني الليبي، على الفيسبوك فى منشور لها اليوم.

وأضافت الصفحة، تم وقوع 3 أسرى فى أيدى أبطال القوات المسلحة من الجماعات الإرهابية بالمحور الجنوبي لمدينة درنه .

وكانت القوات المسلحة قد أحرزت اليوم الخميس، تقدما في محور سيدي عزيز والحيله والظهر الحمر، ويأتي هذا بعد سيطرة مفارز من القوات المسلحة مساء أمس الأربعاء على طريق سيدي عزيز بقيادة العقيد جمعه العبيدي الآمر المكلف بقوة كتيبة عمر المختار طبرق، هذا وقد تم الانسحاب تكتيكيآ من طريق سيدي عزيز لدعم مقاتلي محور الحيله.

