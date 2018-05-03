اللواء “153” يرسل سريتين للمشاركة في العرض العسكري لاحتفال الكرامة

الزويتينة-العنوان

أرسل اللواء المجحفل 153 توكرة بقيادة اللواء مفتاح شقلوف من ميناء الزويتينة النفطي اليوم الخميس سريتين للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام بمطار بنينا الدولي بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة.

وكان اللواء 153 توكرة رقما صعبا في عملية “البرق الخاطف” التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في 11 سبتمبر 2016 لتحرير الهلال النفطي من يد الجماعات الإرهابية المارقة.

وقام اللواء 153 كذلك بتحرير وتأمين ميناء الزويتينة النفطي والمشاركة في تحرير ميناء السدرة وراس لانوف.

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