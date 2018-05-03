تأجيل الامتحانات في جامعة بنغازي وفروعها بمناسبة الاحتفال بالكرامة

بنغازي-العنوان

أعلنت جامعة بنغازي اليوم الخميس تأجيل الامتحانات بجميع كلياتها وفروعها خلال يومي الإثنين والثلاثاء وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة الكرامة.

وأفاد مدير مكتب رئيس جامعة بنغازي باسم الدرسي بكتاب تضمن بناء على تعليمات رئيس الجامعة الدكتور مرعي المغربي تأجيل الامتحانات بكليات جامعة بنغازي وفروعها خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

وتضمن الكتاب أماكن تجمع المنتسبين للجامعة للمشاركة في الحفل يوم الإثنين بمجمع الكليات الطبية وكلية العلوم ومجمع كليات الآداب والاقتصاد والإعلام.

وستشارك الجامعة بحشد كبير من العاملين وأعضاء هيأة التدريس والطلبة والاتحادات الطلابية في احتفالات ثورة الكرامة على الجماعات الإرهابية.

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