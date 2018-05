صحة المؤقتة تعين مدراء جدد لمستشفيات ببنغازي

خاص المتوسط

قال هاني العريبي مدير مكتب الاعلام بمستشفى الهواري إن وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب أصدر قرارات بتعين مدراء جدد ببعض المستشفيات و المرافق الصحية ببنغازي.

وقال العريبي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن هذه القرارات تشمل مرفقين صحيين بمنطقة الهواري الدكتور يونس البشاري مدير عام الجديد لمركز الجراحات التخصصية بنغازي، والدكتور علي الزناتي مدير عام مركز بنغازي للأشعة التشخيصية و العلاجية تكليف

وأيضا قام وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بإصدار قرار رقم (113) لسنة 2018 بتكليف الدكتور علي الرويعي مدير عام ‏مستشفيي النفسية بنغازي

والجذير بالذكر بأن الدكتور علي الرويعي كان بالسنوات الماضية مدير مستشفى النفسية لمدة سنوات

