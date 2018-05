أحمد معيتيق يلتقي فريق مبادرة “20 20”

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء. كل من عميد كلية تقنية المعلومات الدكتور” هلال الطبولي”، رئيس الهيئة العامة للمعلومات السيد” عبدالرؤوف البيباص”، ورئيس الجمعية الليبية للإنترنت الدكتور” عمر عبدالنبي الذين.

وقدم الوفد لمعيتيق عرضاً شاملاً عن مبادرة ليبيا “2020”، وأهدافها التي تعتمد على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات متنوعة في كل مناحي الحياة بإشراف شباب ليبيون من الجنسين.

وأكدوا خلال اللقاء، أن المبادرة تهدف للتحفيز على استخدام التقنية والتقليل من الفجوة الرقمية للفئات العمرية المختلفة، بالإضافة لزيادة المحتوى الرقمي العربي على شبكة المعلومات الدولية، وتنويع المصادر الليبية الخاصة بالاقتصاد ومساعدة الباحثين في مجالات مختلفة الحصول على المعلومات لإنجاز أعمالهم، وتهدف لنظام التعليم الالكتروني وإنشاء نقاط تبادل انترنت لحفظ حركة مرور البيانات كما تساهم في وضع كافة التشريعات الليبية بلغات متعددة في موقع واحد.

وأشاد النائب بالإبداع التقني الشبابي و على ضرورة التركيز على المشاريع التي تقدم خدمة للمواطن بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة .

