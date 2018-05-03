بيان حزب العدالة والبناء بشأن إدانة الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

عين ليبيا

يدين حزب العدالة والبناء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس صباح اليوم الأربعاء، والذي أودى بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء.

وإذ يتقدم الحزب بأحر التعازي لأسر الضحايا ويعلن تضامنه مع المصابين، ويجدد موقفه الثابت والرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي يرفضها الدين والقانون، فإنه يدعو حكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة ضبط الأمن وملاحقة الجناة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للجرحى، وكافة الجهات الرسمية للتضامن والتكاثف من أجل الوقوف ضد هذه الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الأمن واستمرار حالة الفوضى.

وفي الوقت ذاته يدعو الحزب كل الوطنيين والشرفاء لنبذ هذا العمل الإجرامي والوقوف صفا واحدا من أجل قطع الطريق على المعرقلين والرافضين للعملية السياسية في ليبيا والتي أساسها إجراء انتخابات نزيهة تؤدي إلى مرحلة الاستقرار والأمن في البلاد.

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