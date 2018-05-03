هدوء حذر في سبها بعد ساعات من الاشتباكات

أكد عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ علي السعيدي ان مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء الحذر بعد اشتباكات دامية شهدتها المدينة اليوم الخميس. قال السعيدي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية الاشتباكات اندلعت بين قوات اللواء السادس التابعة للجيش وجماعات من المعارضة التشادية والسودانية المدعومة من جماعات في مصراتة بتمويل قطري .من جانبه أعلن مركز سبها الطبي انه استقبل 6 جرحى بينهم فتاة و5شباب جروحهم خفيفة ومتوسطة جراء الاشتباكات التي شهدتها مدينة سبها.

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