الصليب الأحمر بليبيا: الرعاية الصحية بخطر

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، إن العنف ضد المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية يشكّل إحدى القضايا الإنسانية الأكثر خطورة ومع ذلك فهي مغفلة في الوقت الحاضر.

وأضفات اللجنة في بيان، أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تنظمان حملة عالمية لتحسين تقديم الرعاية الصحية الفعالة وحمايتها خلال النزاعات المسلحة وغيرها من حالات الطوارئ.

وأكدت أن الجرحى والمرضى يجب أن تشملهم الحماية في جميع الظروف. مشيرة إلى أن العنف الذي يحرم هؤلاء من الوصول إلى الرعاية الصحية ينتهك القانون الدولي الإنساني، وهو في النهاية ينتقص من إنسانيتنا جميعا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية