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هذه التكليفات جديدة في وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

صرح مسؤول الاعلام بوزارة الصحة بنغازي هاني العريبي لبوابة افريقيا الاخبارية أن وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب اصدر قرارات بتكليف مدراء لعدد من المستشفيات و المرافق الصحية ببنغازيوقال العريبي ان من هذه القرارات تكليف الدكتور يونس البشاري مديرا عاما لمركز الجراحات التخصصية بنغازي و الدكتور علي الزناتي مدير عام مركز بنغازي للاشعة التشخيصية و العلاجية و الدكتور علي الرويعي مديرا عاما ‏مستشفي النفسية بنغازي

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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