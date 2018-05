خاص المتوسط

بحث المجلس البلدي سرت في اجتماع تشاوري ملف شح المياه بمناطق جارف والحنيوة والقبيبة والغربيات

وقال المتحدث الإعلامي باسم البلدية، محمد الأميل، في تصريح خاص لـ “المتوسط”، إن المجلس اتخذ جملة من الاجراءات لحلحلة نقص المياه والعمل على توفيرها

وتطرق الاجتماع لبحث عدد من الملفات منها الترتيبات لاستقبال شهر رمضان.

وأشار الأميل إلى أن المجلس وافق على دعم فرع جهاز الحرس البلدي سرت من حيث وسائل النقل والزى الرسمي لأفراد الجهاز.

The post بلدي سرت يتخذ جملة من القرارات لحل أزمة نقص المياه بالمدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية