معلناً استقالته من منصبه .. قنصل حكومة الوفاق فى الإسكندرية يتهمها بالفساد والرشوة السياسية

ليبيا – شن قنصل حكومة الوفاق فى الاسكندرية ثاني اكبر المدن المصرية عادل الحاسي هجوماً لاذعاً على خارجية الوفاق والرئاسي مؤكداً ان في مصر قاعدة انتخابية ليبية كبيرة تهم الأطراف السياسية بما فيها الوفاق والمؤقتة اللتان عززتا فكرة السيطرة على الساحة المصرية .

وفى لقاء خاص تابعته المرصد عبر قناة قناة 218 نيوز وتابعته المرصد قال الحاسي الذي اعلن استقالته على الهواء ان البعثات الدبلوماسية شوّهت الدولة الليبية وتسيء باستمرار لسمعة البلاد عبر العديد من الممارسات .

وقال : ” عندما تأخر اعتمادي كقنصل عام في الاسكندرية حذرت السراج وسيالة من استمرار العبث في البعثات وممارسة أعمال خطيرة وشعرت بأن أمراً ما يدبر وخلال فترة انتظاري للاعتماد كانت وزارة الخارجية تتفاوض مع الطرف الآخر من تحت الطاولة وتم تكليفه كقنصل عام بعد تفويضي بالمهمة ” .

واتهم الحاسي القنصل الآخر محمد صالح الدرسي بابتزاز الدولة في أحد المرات بمبلغ كبير مشيرا الى ان من قاد تلك المفاوضات هو محمد عبدالجواد مدير البنك العربي الدولي الذي قال انه يتدخل بشكل سافر في عمل البعثات .

وأضاف : ” محمد عبدالجواد عرض علي بشكل شخصي اختيار أي دولة غير مصر، وتعهد أنه سيعمل على إصدار قرار للعمل بقنصليته وعندما قدمت للقنصلية في الاسكندرية وجدت الفوضى والعبث وكان محمد الدرسي أداة بسيطة ضمن منظومة الفساد ” .

وأكد الحاسي انه تعرض لضغط بهدف تمرير مرتبات موظفين لا يعملون على أرض الواقع وقال : ”

بداية استلامي للعمل اكتشفت وجود رشوة سياسية عندما اتصل بي وزير المالية أسامة حماد وطلب مني صرف مرتبات والد النائب زياد دغيم في أسرع وقت مع أنه لايعمل ” .

وتابع : ” اتصل بي كذلك النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري ووزير الخارجية محمد سيالة وطلبا مني أيضا صرف مرتبات والد النائب دغيم البالغ من العمر 81 عاما

اي ان الموضوع كان عبارة عن رشوة ليغير النائب موقفه السياسي ولكنني رفضت تمريرها وبعد رفضي صرف المرتبات استدعوا المراقب المالي في القنصلية وطلبوا منه عدم العمل معي ومحاولة عرقلتي كي أرضخ لمطالبهم ” .

واتهم الحاسي وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل بتزكية والد النائب زياد دغيم ليواصل قبض المرتبات من القنصلية بما قدره 15 ألف دولار مؤكداً بأن تعليمات سيالة هي أن لا يصرف راتب لمن لا يعمل قبل ان يعود ويطالب بصرف مرتب والد دغيم .

وشدد الحاسي على ان عضو الرئاسي المقاطع علي القطراني كان من المعارضين لوجوده في القنصلية الليبية بمصر متهما اياه وعضو مجلس النواب يوسف العقوري بمطالبته بصرف مرتبات لأبناء عمومتهم .

واستطرد قائلاً : ” القطراني عيّن نسيبه خالد العوامي في الملحق العمالي وعندما اقتحم محمد صالح مقر السفارة في مصر تم الاستيلاء على 8000 ملصق تأشيرة ووجدنا بعض الملصقات في السوق السوداء كما ان القطراني حاول الاستيلاء على أرض كبيرة جدا تساوي مئات الملايين عن طريق ابن عمه محمد ” .

وكشف الحاسي عن وجود تزوير فى التوقيعات والأختام لمستندات للسيطرة على هذه الأرض البالغة قيمتها 15 مليار جنيه مصري (850 مليون دولار) مؤكداً وجود محاولات جديدة لبيع “قصر لوران” وهو قصر أثري قديم في الإسكندرية مملوك للدولة الليبية .

واعلن الحاسي ان السفير محمد عبدالعزيز هو من أبلغه بضرورة التركيز على موضوع التأشيرات لكونه خطير جدا

مؤكدلً بأن هيبة الدولة ضاعت وإمضاء قراراتها أيضا قد ضاع وقال :” عندما يتمّ طرح سؤال من وراء السيد محمد صالح الذي صدرت بحقه مذكرة طرد، ستجد الإجابة عند علي القطراني ” .

ونفى الحاسي تحامله على النائب علي القطراني وقال : ” هذا الشخص يريد أن يتحكم في الساحة المصرية لأنه يرى فيها نفوذ واستثمارات وعندما اجتمع مع محمد سيالة وحميد الصافي وصفني بأنني أنتمي للمقاتلة والإخوان ” .

وقال : ” في ليبيا اليوم أصبحت التهم جاهزة عندما تعارضهم، إما أنك تنتمي للمقاتلة أو الإخوان وفي أحيان أخرى عدوّ الجيش وانا على استعداد لمواجهتهم ويجب أن يعرفوا بأنني أول من سلّمت سلاحي في ليبيا، وأول من واجه الإسلاميين، قبل أن يفكّروا في هذا وأنا أول من انضم لجمعة إنقاذ بنغازي والجمعة التي بعدها جمعة الجيش والشرطة، والآن أتهم وتكتب تقارير ضدي للسلطات المصرية بأنني من الإخوان ” .

ونوه الحاسي على ضرورة الايضاح بأن ثورة فبراير بها جانب مضيء وقال : ” هناك أناس لم تبع ولم تشتري ولا استفادت ولا يمنّ علينا أحد والموجود الآن لا يُمثّل فبراير بل مجموعة مرتزقة ” .

وأكد القنصل العام الليبي في الاسكندرية المستقيل بأن

حالات ازدواجية الوظيفة كثيرة مثل وكيل وزارة الخارجية الذي يحمل صفة القائم بالأعمال في البوسنة وحتى الآن ويقوم بالعملين معاً معرباً عن استعداده للمثول امام الحهاترالرقابية وديوان المحاسبة والنائب العام .

وتابع قائلاً : ” عندما جاءت حكومة الوفاق، ترسّخت فكرة تقسيم الأقاليم والحصص وكولسة المرابيع ولهذا كانت النتيجة سيئة وقد خُذعت على المستوى الشخصي بفتحي المجبري والقطراني ولا أعرف كيف خرجا علينا وإن كانوا هؤلاء يُمثّلون برقة فعلى الدنيا السلام ، فهذه الحقيقة المرة، عندما يكون أحدهم نائب لأنه يحفظ 400 بيت شِعر شعبي ” .

وختم الحاسي بالقول ان الفساد عقلية وليس له علاقة بفبراير وبأنه اكتشف قرابة 5 آلاف شخص تم منحهم الجنسيات خلال احداث 17 فبراير وقال :

” هؤلاء الأشخاص تم منحهم جنسيات ليبية لإدخالهم في الصراع كقوى مناهضة للثورة وأكثر من شخص حاول تجديد وثائقه وأخبرتهم بإيقاف عملية التجديد لأن الموضوع خطير جدا وفى النهاية كسبت سمعتي وأسرتي والتيار الوطني والزملاء في البعثة الدبلوماسية ولم أمرر أي عمليات فساد أو رشاوي سياسية ” .

المرصد – متابعات

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