سيالة يكشف عن موعد توقيع اتفاق مراقبة الحدود الجنوبية

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق “محمد سيالة”، إن مشروع اتفاق على مراقبة الحدود الجنوبية المشتركة لليبيا مع 3 دول، سيتم التوقيع عليه في الخرطوم نهاية شهر رمضان المقبل.

وأكد “سيالة” في لقاء صحفي مع إذاعة فرنسا الدولية، أن مسودة الاتفاق تمت مناقشتها في نيامي خلال اجتماع حضرته الدول المعنية وهي النيجر وتشاد والسودان في الثالث من أبريل الماضي، ومن المزمع عقد اجتماع جديد في انجامينا لإنهاء الاتفاقية.

وأضاف “سيالة” أن الاتفاق ينص على إنشاء مراكز اتصالات وتبادل المعلومات وإنشاء دوريات مشتركة للتحكم في الحدود البرية بشكل أفضل. وسيتم تنفيذه بدعم لوجستي ومالي من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

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