المملكة المتحدة تدين الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا

عين ليبيا



صدر عن وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، تصريح يدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.

قال وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت: يقلقني جدا سماع نبأ الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس اليوم. أدين هذا الاعتداء أشد إدانة، وأبعث بأحر التعازي لعائلات الذين سقطوا قتلى في هذا الهجوم.

للمفوضية العليا للانتخابات دور مهم جدا في مساندة ما تحققه ليبيا من تقدم على المسار الديمقراطي. وسوف تواصل المملكة المتحدة وقوفها إلى جانب ليبيا، والتزامنا لدعم الليبيين كافة يظل ثابتا.

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