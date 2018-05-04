وكيل وزارة التعليم ورئيس اللجنة العليا للامتحانات يتفقد مواقع ومقار لجان الامتحانات للشهادة الثانوية

عين ليبيا

تفقد وكيل وزارة التعليم وشؤون التعليم العام ورئيس اللجنة العليا للامتحانات “عادل جمعة” يوم أمس الثلاثاء (1- مايو) خطبيعي.ته رفقة أعضاء اللجنة العليا للامتحانات مواقع ومقار اللجان التي ستجرى بها امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي لهذا العام بالجامعات والكليات في كل من الزاوية وصبراتة وصرمان.

وأطلع الوكيل خلال الجولة التي شملت كلية الهندسة ومجمع الكليات الطبية بالزاوية ومجمع الزاوية القديمة والموقع الجديد لجامعة الزاوية ، وكذلك كليتي الهندسة والآداب بجامعة صبراتة والمعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة صرمان، استعداداتهم لإجراء هذه الامتحانات واحتياجاتهم اللازمة لأدائها.

وخلال جولته أكد الوكيل على إصرار الوزارة في إنجاح خطتها لإجراء الامتحانات داخل القاعات الجامعية بهدف تطوير العملية التعليمية وهو عمل وطني وعلى الجميع التكاثف لإنجاحه، وأكد أيضاً على خطة الوزارة في توفير وحفظ الحقوق المادية للجان المشرفة والمراقبين والملاحظين، وأفاد بأن الوزارة حريصة على توفير أفضل الظروف للطلاب لتمكينهم من تحقيق النجاح، وتخصيص وجبة إفطار يومية لكل طالب وبطاقة اتصال (شفرة المدار) لضمان استمرار التواصل مع الطالب من خلال الرسائل النصية لإفادته بكل المستجدات وكذلك توفير وسيلة نقل للطلاب الذين يزيد مقر سكناهم أكثر من 20 كم عن مقر لجنة الامتحانات.

وبين الوكيل بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع وزارة الداخلية للتنسيق في تأمين وتوفير الأمن وتسيير عملية الامتحانات بشكل طبيعي.

هذا ومن جانبه أفاد مراقب تعليم صبراتة بأن المراقبة كلفت وحدة الصيانة ومكتب امتحانات صبراتة كلٌ في مجاله على تجهيز وحصر وإعداد القاعات المستهدفة ومقاعد الطلاب.

كما أفاد المراقب بأنه قد تم ـ مبدئياً ـ تحديد قاعات كلية الآداب بجامعة صبراتة مقار للجان امتحانات طلبة الشهادة الثانوية (ذكور) وتحديد قاعات كلية الهندسة مقار للجان امتحانات طلبة الشهادة الثانوية (إناث)، ويمتحن طلبة منطقة الطويلة بالمعهد المتوسط للمهن الشاملة.

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