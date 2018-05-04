‘عادل مركوس’ يناقش تطورات قطاع الاتصالات في ليبيا

بدعوة من رئيس مجلس الإدارة السيد عادل مركوس ،تم الخميس بالمقر الرئيسي للشركة الليبية للبريد القابضة بمبنى بريد شارع الزاوية اجتماع ضم كل من السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام والسادة رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون للشركات التابعة إليها وذلك لمناقشة أخر التطورات فيما يخص قطاع الاتصالات بعد انتهاء حالة الانقسام جراء الخلاف القانوني حول إدارة الشركة القابضة في المدة الماضية.

وفي مستهل الحديث وبعد افتتاح الاجتماع والترحيب بالحضور من قبل السيد رئيس مجلس الإدارة أعرب عن ارتياحه التام من انتهاء حالة التخبط والانقسام بعد تصحيح وضعها القانوني امتثالاً للأحكام القضائية الصادرة وصدور مستخرج السجل التجاري بناء على ذلك.

كما دعى السيد رئيس مجلس الإدارة الى ضرورة تكثيف الجهود للانطلاق نحو مرحلة البناء والحث على بث روح الحماس بين العاملين بالشركات التابعة للنهوض بقطاع الاتصالات في ليبيا ولتعويض الفارق الزمني الذي حصل جراء فترة انقسامه والتركيز على إحداث فارق إيجابي داخل الشركات فلا مجال للمشوشين بعد الان.

هذا كما سجلت الجلسة حضور السيد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس سامي الفنطازي جزء من الاجتماع والذي أعرب بدوره عن سعادته بهذا الاجتماع متمنياً أن يكون هذا الاجتماع نقطة فاصلة نحو مرحلة جديدة في قطاع الاتصالات تنم على مسئوليتهم تجاه شركاتهم للمضي بها نحو الازدهار.

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