مصراتة.. اجتماع حول ظاهرة «التعدي» على الأراضي والأملاك العامة

عين ليبيا

عقد صباح اليوم الخميس بمقر ديوان البلدية اجتماع للمجلس البلدي مع المؤسسات والقطاعات العامة العاملة داخل نطاق البلدية، بحضور السيد وكيل ديوان البلدية.

حيث تناول الاجتماع مناقشة ظاهرة التعدي على الأراضي والأملاك العامة، وسبل التصدي لها مع الجهات المختصة، والإجراءات اللازمة لتمكين مؤسسات الدولة من المقرات المخصصة لها.

كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات لإقامة مهرجان ومعرض للمشاريع والمشغولات لطلبة المعاهد الفنية المتوسطة على مستوى ليبيا، والذي سيقام على أرض بلدية مصراتة الأسبوع القادم.

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