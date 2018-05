“عضو بالمجلس الاستشاري” يطالب “الرئاسي” بتحمل مسؤولياته وملاحقة الإرهابيين

خاص المتوسط

طالب عضو المجلس الاستشاري، منصور الحصادي، حكومة الوفاق الوطني، بتحمل مسؤولياتها واتخاذ كافة التدابير لملاحقة كل الإرهابيين في ليبيا

ودعا الحصادي في تصريح خاص لـ” المتوسط” للكشف عن نتائج تحقيقات تفجير مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس.

وأكد الحصادي، أن الإرهاب لن يثني الليبيين عن المضي والتمسك بالمسار الديمقراطي من خلال التداول السلمي على السلطة وبناء الدولة المدنية.

وتابع الحصادي، ” يجب علينا جميعا أن نقف صفا واحدا في وجه الإرهاب الذي يستهدف استقرار ليبيا وأمنها وان نتجاوز عن كل الخلافات السياسية والشخصية والجهوية والمصلحية من أجل ليبيا وأهلها.

