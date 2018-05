المتوسط:

التقي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف مع مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد البشير بن الحاج ومدراء فروع ومكاتب الإدارة بمختلف مدن ومناطق الجنوب، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة.

وناقش الاجتماع الترتيبات الأمنية لتأمين الجنوب و آليات تعزيز الخطط الأمنية لاستتباب الأمن في المنطقة الجنوبية والمحافظة على وقف إطلاق النار.

وأطلع وزير الداخلية على الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للأمن المركزي في المنطقة الجنوبية واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها ليتم بسط الأمن بالجنوب.

The post وزير ” داخلية المؤقتة ” يناقش الترتيبات الأمنية لتأمين الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية