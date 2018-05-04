تحديد موعد امتحانات مرحلتي الاساسي والثانوي باجدابيا

أكد مسؤول قطاع التربية والتعليم باجدابيا الشريف الطيف ،انه قد تم تحديد موعد امتحانات النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي (نهاية الفصل الدراسي الثاني) للعام الدراسي 2017-2018، ببلدية اجدابيا.

وأوضح الشريف الطيف في تصريح خاص – لبوابة افريقيا الاخبارية -، قائلاً:” بناءً عن الاجتماع التشاوري الذي عقد اليومين الماضيين بمدرسة فاطمة الزهراء وبحضور مسؤول ومدراء الإدارات بقطاع التعليم ومدراء المدارس العامة والخاصة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بمدينة اجدابيا تم الاتفاق على تحديد موعد امتحانات نهاية العام الدراسي على هذا النحو: مرحلة التعليم الاساسي يوم الأحد الموافق 6 – 5 – 2018 ، اما مرحلة التعليم الثانوي يوم الأحد الموافق 20 – 5 – 2018 “.

أشار مسؤول قطاع التربية والتعليم إلى ان جداول الامتحانات قد تم إعدادها من قبل الإدارات الفنية بالقطاع وعلى السادة مدراء المدارس استلام الجدول وعلى طلبة المنازل ضرورة مراجعة مكتب الإمتحانات اجدابيا، ابتداءً من اليوم الخميس

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