محكمة شمال طرابلس تنصف 'عادل مركوس'

أصدرت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية اليوم الخميس الموافق 3/5/2018 حكمها في الشق المستعجل في الطعن 489/2018 يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن والذي تم تأجيل جلسة النظر فيه الي جلسة 21/6/201.

يذكر انه تمت الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة يوم الثلاثاء القادم الموافق 8/5/2018 برئاسة أحمد معيتيق النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي وعضوية وزير الاقتصاد والصناعة ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ولكن بعد صدور هذا الحكم يتعذر عقد الاجتماع حتى يتم الفصل في موضوع الطعن في قرار المجلس الرئاسي بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة.

وتعتبر الشركة القابضة والمالكة لشركات الاتصالات في ليبيا من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد والتي كانت قد شهدت المدة الماضية جدل قانوني حول ممثلها القانوني والذي تم الفصل فيه من قبل محكمة استئناف طرابلس في حكمها رقم 533/2018 لصالح رئيس مجلس ادارتها السيد عادل مركوس.

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