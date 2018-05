المتوسط:

عقد المجلس البلدي مصراتة اجتماع مع المؤسسات والقطاعات العامة العاملة داخل نطاق البلدية، بمقر ديوان بلدية مصراتة.

و تناول الاجتماع مناقشة ظاهرة التعدي على الأراضي والأملاك العامة، وسبل التصدي لها مع الجهات المختصة، والإجراءات اللازمة لتمكين مؤسسات الدولة من المقرات المخصصة لها.

كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات لإقامة مهرجان ومعرض للمشاريع والمشغولات لطلبة المعاهد الفنية المتوسطة على مستوى ليبيا، والذي سيقام على أرض بلدية مصراتة الأسبوع القادم.

The post “بلدي مصراتة” يناقش ظاهرة التعدي على الأراضي والأملاك العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية