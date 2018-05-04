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“بلدي مصراتة” يناقش ظاهرة التعدي على الأراضي والأملاك العامة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقد  المجلس البلدي مصراتة اجتماع مع المؤسسات والقطاعات العامة العاملة داخل نطاق البلدية، بمقر ديوان بلدية مصراتة.

و تناول الاجتماع مناقشة ظاهرة التعدي على الأراضي والأملاك العامة، وسبل التصدي لها مع الجهات المختصة، والإجراءات اللازمة لتمكين مؤسسات الدولة من المقرات المخصصة لها.

كما تطرق الاجتماع إلى التحضيرات لإقامة مهرجان ومعرض للمشاريع والمشغولات لطلبة المعاهد الفنية المتوسطة على مستوى ليبيا، والذي سيقام على أرض بلدية مصراتة الأسبوع القادم.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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