استمرار أعمال النظافة وطلاء الأرصفة في بلدية بنغازي

تواصل بلدية بنغازي أعمال النظافة و إزالة جميع المخلفات وأكوام الأتربة وهياكل السيارات المتهالكة وطلاء الأرصفة بعدد من المناطق في البلدية.

وتجري البلدية أعمال النظافة بالمدخل الشرقي الممتد من منطقة سيدي خليفة مرورا بمناطق بودزيرة والكويفية وحي السلام والسلماني وحتى جسر المدينة الرياضية وحي الكيش القديم.

وطالب عميد بلدية بنغازي جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من يلقي مخلفات البناء وبقايا السيارات المتهالكة على امتداد المدخل الشرقي للمدينة.

